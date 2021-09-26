"Дуже непростий поєдинок. Прекрасно розуміємо, наскільки перемога важлива для нас, для нашого шляху в чемпіонаті. Взяти гору було вкрай необхідно, тому що ми боремося за титул і йдемо до нього.

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Нам потрібно завжди домінувати. У першому таймі була певна незлагодженість, але в другому ми повернулися і показали справжню гру. Я забив дуже важливий гол. Завжди круто забивати і допомагати команді.

Який момент матчу став ключовим? Думаю, що саме той мій гол. Коли ми забили другий м'яч, команда відчула, що йде до перемоги. Так і сталося", – сказав Тете в ефірі "Футбол 2".

Нагадаємо, після 9-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ посідає другу сходинку, набравши 22 очки, Верес з 11-ма пунктами – восьмий.

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