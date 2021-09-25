Шахтар – Верес – 4:1 – відео голів та огляд матчу
22’ Роман Мірошник
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассіна Траоре
Геннадій Пасіч 30’
22’ Роман Мірошник
30’ Геннадій Пасіч
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассіна Траоре
Шахтар відкрив рахунок на 22 хвилині – Мірошник зрізав у власні ворота передачу Марлоса. Втім Верес відігрався завдяки класному голу Генадія Пасіча – він проскочив повз двох гравців Шахтаря та точно пробив у дальній кут.
Шахтар розгромив Верес після важкого першого тайму – Де Дзербі перед Лігою чемпіонів дав шанс українській молоді
По перерві Марлос долучився до ще одного голу – цього разу вивівши Тете віч-на-віч з воротарем, а вінгер красиво реалізував свій момент. Пізніше забив і сам Марлос, реалізувавши пенальті. А крапку в зустрічі поставив Траоре з передачі Мудрика.
Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 22 очки та наблизився до Динамо, яке має зіграти свій поєдинок з Рухом. Верес же з 11 пунктами залишився восьмим.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter