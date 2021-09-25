Шахтар розбив Верес у матчі 9-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Верес на "Футбол 24".

Шахтар відкрив рахунок на 22 хвилині – Мірошник зрізав у власні ворота передачу Марлоса. Втім Верес відігрався завдяки класному голу Генадія Пасіча – він проскочив повз двох гравців Шахтаря та точно пробив у дальній кут.

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По перерві Марлос долучився до ще одного голу – цього разу вивівши Тете віч-на-віч з воротарем, а вінгер красиво реалізував свій момент. Пізніше забив і сам Марлос, реалізувавши пенальті. А крапку в зустрічі поставив Траоре з передачі Мудрика.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 22 очки та наблизився до Динамо, яке має зіграти свій поєдинок з Рухом. Верес же з 11 пунктами залишився восьмим.