"Очень непростой поединок. Прекрасно понимаем, насколько победа важна для нас, для нашего пути в чемпионате. Взять верх было крайне необходимо, потому что мы боремся за титул и идем к нему.

Шахтер – Верес – 4:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужно всегда доминировать. В первом тайме была некоторая неслаженность, но во втором мы вернулись и показали настоящую игру. Я забил очень важный гол. Всегда круто забивать и помогать команде.

Момент матча, который стал ключевым? Думаю, что именно тот мой гол. Когда мы забили второй мяч, команда почувствовала, что идет к победе. Так и случилось", – сказал Тете в эфире "Футбол 2".

Напомним, после 9-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ занимает второе место, набрав 22 очка, Верес с 11-ю пунктами – восьмой.

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