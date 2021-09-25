Шанс для молоді Шахтаря

Роберто Де Дзербі між важливими матчами проти Динамо та Інтера провів ротацію у чемпіонаті. На гру з Вересом він виставив багато української молоді. На флангах оборони вийшли Корнієнко та Конопля, в центрі поля – Бондаренко, а на вістрі – Сікан.

Крайні захисники справили неоднозначне враження. Корнієнко та Конопля добре підтримували атаки (Юхим віддав ключовий пас на перший гол і заробив пенальті), але в обороні фланги Шахтаря регулярно провалювалися. Фулбеки "гірників" затримувалися на чужій половині, а підстраховка спрацьовувала далеко не завжди. Завдяки цьому Верес проривав фланги та створював моменти.

Бондаренко грав дуже низько – на позиції опорника. На початку атак він допомагав розігрувати з глибини, після чого підключався в фінальну стадію. Артем віддав кілька тонких загострювальних передач, а найефектнішим вийшов його рейд через центр у штрафний майданчик, коли м'яч дивом не залетів у сітку. Водночас гра на оборону (зокрема страхування фулбеків) викликала запитання.

Шахтар ударно стартував, але легкої перемоги не вийшло

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу та почали тиснути. Найбільше загострював з правого флангу Тете. Один з його обіграшів завершився ударом в стійку. Також активність проявляв Соломон, однак перед чужими воротами Манору не вистачало ефективності. У середині першого тайму Шахтар відкрив рахунок, коли Марлос поборовся за передачу Коноплі та прострілив, а Мірошник зрізав м'яч у власні ворота.

До перерви донеччани створили ще один-два моменти, однак не можна сказати, що вони возили суперника. Верес грав примітивно, на відбій, але проти статичного Шахтаря великих проблем не виникало. "Гірники" традиційно дуже повільно будували свої атаки, після чого намагалися підірвати епізод біля чужого штрафного. Для цього бракувало простору. Показово, що гол Шахтар забив на швидкості, коли суперник трішки розкрився.

Верес класно відповідав на контратаках

Гості грали, звичайно, від оборони, але навіть найменшу можливість для контратаки старалися використати. Акцент був на фланги, де вільними зонами користувалися брати Пасічі. Євген ще в дебюті матчу перевірив пильність Пятова, а Геннадій на 30-й хвилині забив шикарний гол дальнім ударом, проскочивши Вітао та Бондаренка.

Окрім Пасічів, у центрі уваги регулярно опинявся Немчанінов. Лівий захисник Вереса постійно підключався до атак другим темпом. Отримуючи скидки під удар, Немчанінов двічі класно розрядив гармату з-за меж штрафного – Пятов не без проблем впорався. Верес до перерви цілком награв на нічию (5:5 за ударами). Хороший контратакувальний футбол.

У другому таймі Шахтар вбив матч

По перерві гра була значно нуднішою. Шахтар додав академізму, позбувся простих помилок і довів контроль над ситуацією до абсолюту. У Вереса ж зникли контратаки. Команди грали фактично без ударів. Шахтар до 80-ї хвилини лише двічі пробив по воротах гостей – і двічі забив.

Спершу Тете скористався чудовим пасом Марлоса, обіграв голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота. Атака, до речі, розпочалася з перехоплення Бондаренка. А наприкінці зустрічі Марлос вбив інтригу, реалізувавши пенальті. Заробив 11-метровий Конопля, якого збив Немчанінов.

Ну а крапку в зустрічі поставив Траоре – для нього шикарний момент створив Мудрик. Після замін Де Дзербі гра ожила, а Шахтар реалізував свій клас.

У підсумку – 4:1 перемога Шахтаря. Донеччани набрали 22 очки та наздогнали Динамо на вершині УПЛ, однак кияни свій матч у цьому турі ще не зіграли. Верес з 11 балами залишився в середині турнірної таблиці.