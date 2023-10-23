"Обіграли киян завдяки самовіддачі, бажанню і тому, що в нас кваліфіковані футболісти. Перший тайм ми провели дуже вдало – нічого не дали створити Динамо. У другому таймі трохи підсіли фізично, але добре, що перемогли. Це важлива для нас перемога. Зараз буде низка важких ігор, тому це дуже добре для нашого психологічного стану.

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Розуміли, що потрібно витримати тиск Динамо, особливо в другому таймі. Коли Динамо програвало, нам потрібно було сідати трохи нижче, що ми й робили. Ми були один за одного. Це заслужена перемога. Амбіції СК Дніпро-1 – Ліга чемпіонів? Таких розмов у нас ще немає. Ми не заглядаємо далеко вперед. Йдемо від гри до гри. Ми на правильному шляху.

Юрій Максимов дав команді трохи агресії. Думаю, ви бачите це на полі. Ми граємо один за одного, викладаємося на повну. Він розслабив нас: сказав, що ми хороші футболісти, просто потрібно трохи додати в агресії і страхувати один одного. Якість у нас є, вона переросте в голи, все буде добре.

Адаптація мені не потрібна була, тому що хороший колектив, хороші футболісти. Усі молодці. Влився безболісно", – поділився Філіппов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 мінімально здолав Динамо (1:0), завдавши киянам другої поразки поспіль.

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