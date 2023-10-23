"Обыграли киевлян благодаря самоотдаче, желанию и тому, что у нас квалифицированные футболисты. Первый тайм мы провели очень удачно – ничего не дали создать Динамо. Во втором тайме немного подсели физически, но хорошо, что победили. Это важная для нас победа. Сейчас будет череда тяжелых игр, поэтому это очень хорошо для нашего психологического состояния.

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Понимали, что нужно выдержать давление Динамо, особенно во втором тайме. Когда Динамо проигрывало, нам нужно было садиться чуть ниже, что мы и делали. Мы были друг за друга. Это заслуженная победа. Амбиции СК Днепр-1 – Лига чемпионов? Таких разговоров у нас еще нет. Мы не заглядываем далеко вперед. Идем от игры к игре. Мы на правильном пути.

Юрий Максимов дал команде немного агрессии. Думаю, вы видите это на поле. Мы играем друг за друга, выкладываемся на полную. Он расслабил нас: сказал, что мы хорошие футболисты, просто нужно немного прибавить в агрессии и страховать друг друга. Качество у нас есть, оно перерастет в голы, все будет хорошо.

Адаптация мне не нужна была, потому что хороший коллектив, хорошие футболисты. Все молодцы. Влился безболезненно", – поделился Филиппов в комментарии FootballHub.

Напомним, что СК Днепр-1 минимально одолел Динамо (1:0), нанеся киевлянам второе поражение подряд.

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