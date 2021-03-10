"Я добре знаю Паулу, він один з найкращих тренерів в світі, у нього є можливість тренувати будь-яку команду прямо зараз. Я працював з ним тут, в Шахтарі, тому я добре знаю його рівень, його методи і знаю, як він керує командою. Це дуже відповідальна людина, і якщо у нього буде підтримка з боку клубу, то я переконаний, що він може принести Ромі користь надалі.

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Я давно не розмовляв з Фонсекою, скажу чесно. Але знаю його добре і можу сказати, що він чутлива людина, якій важливо бачити, що у клубу є серйозний проект. У Фонсеки є талант і необхідні якості, щоб тренувати будь-клуб в світі. Я б зовсім не здивувався, якби Фонсека після Роми пішов би працювати в один з найкращих клубів Європи", – зазначив Боту в інтерв'ю Rete Sport.

Нагадаємо, Паулу Фонсека очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки, вигравши з "гірниками" три титули чемпіона України, 3 Кубка України та 1 Суперкубок. З червня 2019-го фахівець очолює Рому, яка стала суперником Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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