"Я хорошо знаю Паулу, он один из лучших тренеров в мире, у него есть возможность тренировать любую команду прямо сейчас. Я работал с ним здесь, в Шахтере, поэтому я хорошо знаю его уровень, его методы и знаю, как он управляет командой. Это очень ответственный человек, и если у него будет поддержка со стороны клуба, то я убежден, что он может принести Роме пользу в дальнейшем.

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Я давно не разговаривал с Фонсекой, скажу честно. Но знаю его хорошо и могу сказать, что он чувствительный человек, которому важно видеть, что у клуба есть серьезный проект. У Фонсеки есть талант и необходимые качества, чтобы тренировать любой клуб в мире. Я бы совсем не удивился, если бы Фонсека после Ромы пошел бы работать в один из лучших клубов Европы", – отметил Боту в интервью Rete Sport.

Напомним, Паулу Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы, выиграв с "горняками" три титула чемпиона Украины, 3 Кубка Украины и 1 Суперкубок. С июня 2019-го специалист возглавляет Рому, которая стала соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы.

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