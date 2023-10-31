"У нього вже є сім "Золотих м'ячів", куди йому восьмий?": Маркевич незадоволений перемогою Мессі і назвав свого фаворита
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич висловився щодо цьогорічних результатів голосування за "Золотий м'яч".
"Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати "Золотий м'яч" цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу.
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Виграш чемпіонату світу – це єдине, що можна відзначити у Мессі минулого сезону. У нього вже є сім "Золотих м'ячів", куди йому восьмий? Це не доцільно.
Мій фаворит – Холанд. Він набив купу голів минулого сезону та виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топ-гравцем. Думаю, Беллінгем буде претендувати на наступний "Золотий м'яч". Він – унікальний футболіст, я давно таких не бачив", – цитує Маркевича Український футбол.
Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди. Другим у голосуванні став Ерлінг Холанд, а третім – Кіліан Мбаппе. Беллінгем був визнаний найкращим молодим гравцем (віком до 21 року).
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