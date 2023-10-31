"Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати "Золотий м'яч" цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу.

Україна "втратила" один "Золотий м'яч" через помилку організаторів – France Football вперто не виправляє конфуз

Виграш чемпіонату світу – це єдине, що можна відзначити у Мессі минулого сезону. У нього вже є сім "Золотих м'ячів", куди йому восьмий? Це не доцільно.

Мій фаворит – Холанд. Він набив купу голів минулого сезону та виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топ-гравцем. Думаю, Беллінгем буде претендувати на наступний "Золотий м'яч". Він – унікальний футболіст, я давно таких не бачив", – цитує Маркевича Український футбол.

Нагадаємо, Мессі напередодні отримав свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди. Другим у голосуванні став Ерлінг Холанд, а третім – Кіліан Мбаппе. Беллінгем був визнаний найкращим молодим гравцем (віком до 21 року).

"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Мессі забрав головний приз, Холанд і Беллінгем також з трофеями