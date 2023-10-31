"Я не думаю, что Месси заслуживал получить "Золотой мяч" в этом году, хотя он сильнейший игрок в истории футбола.

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Выигрыш чемпионата мира f это единственное, что можно отметить у Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь "Золотых мячей", куда ему восьмой? Это не целесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе. Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий "Золотой мяч". Он – уникальный футболист, я давно таких не видел", – цитирует Маркевича Український футбол.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды. Вторым в голосовании стал Эрлинг Холанд, а третьим – Килиан Мбаппе. Беллингем был признан лучшим молодым игроком (в возрасте до 21 года).

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