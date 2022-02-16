"У нього клаусула 100 млн євро": президент Бетіса намагається вберегти головну зірку від зазіхань Барселони
Президент Бетіса Анхель Харо прокоментував чутки про інтерес Барселони до півзахисника команди Набіля Фекіра.
"Я не наважусь сказати, що Фекір зараз найкращий футболіст у Ла Лізі, але його гра – справжнє видовище. Сподіваюся, що він затримається в Бетісі якнайдовше.
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У нього клаусула становить 100 млн євро. Я не хвилююся. Якщо великі клуби цікавляться ним, то він у чудовій формі", – цитує Харо Diario Sport.
Раніше повідомлялося, що трансфер 28-річного француза влітку стане одним із пріоритетних для Барселони. У нинішньому сезоні Фекір провів 20 матчів в рамках Ла Ліги, в яких відзначився 5-ма голами та 7-ма асистами, що допомагає Бетісу перебувати у топ-3.
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