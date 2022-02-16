"Я не наважусь сказати, що Фекір зараз найкращий футболіст у Ла Лізі, але його гра – справжнє видовище. Сподіваюся, що він затримається в Бетісі якнайдовше.

Барселона готує 60 мільйонів євро за Фекіра

У нього клаусула становить 100 млн євро. Я не хвилююся. Якщо великі клуби цікавляться ним, то він у чудовій формі", – цитує Харо Diario Sport.

Раніше повідомлялося, що трансфер 28-річного француза влітку стане одним із пріоритетних для Барселони. У нинішньому сезоні Фекір провів 20 матчів в рамках Ла Ліги, в яких відзначився 5-ма голами та 7-ма асистами, що допомагає Бетісу перебувати у топ-3.

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