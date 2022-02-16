"Я не осмелюсь сказать, что Фекир сейчас лучший футболист в Ла Лиге, но его игра – настоящее зрелище. Надеюсь, что он задержится в Бетисе подольше.

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У него клаусула составляет 100 млн евро. Я не переживаю. Если большие клубы интересуются им, то он в отличной форме", – цитирует Харо Diario Sport.

Ранее сообщалось, что трансфер 28-летнего француза летом станет одним из приоритетных для Барселоны. В нынешнем сезоне Фекир провел 20 матчей в рамках Ла Лиги, в которых отличился 5-ю голами и 7-ю ассистами, что помогает Бетису находиться в топ-3.

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