"Знаєте, коли говорять про людину з динамівським серцем, то Сашко Шовковський має два такі серця. Він цілковито відданий цьому клубу, наділений інтелектом і має авторитет у команді.

Луческу продовжує тренувати Динамо – Шовковський розкрив, як проходить співпраця з румуном

Тож кому, як не йому, рятувати Динамо. Він вже попрацював у структурі клубу у ролі помічника головного тренера, знає роботу зсередини, знає гравців, їхні можливості", – цитує Худжамова Експрес.

Нагадаємо, на час реабілітації Мірчі Луческу після вимушеної операції керувати головною командою Динамо буде його асистент Олександр Шовковський. У своєму першому поєдинку легендарний кіпер здобув перемогу над Металістом (3:1).

Динамо в більшості переграло аутсайдера УПЛ – аномальні герої рятують дебют Шовковського з неоднозначним суддівством