"У нього два динамівських серця": екс-голкіпер збірної України назвав свого фаворита на заміну Луческу
Колишній воротар Динамо, Шахтаря та низки українських клубів Рустам Худжамов прокоментував призначення Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх".
"Знаєте, коли говорять про людину з динамівським серцем, то Сашко Шовковський має два такі серця. Він цілковито відданий цьому клубу, наділений інтелектом і має авторитет у команді.
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Тож кому, як не йому, рятувати Динамо. Він вже попрацював у структурі клубу у ролі помічника головного тренера, знає роботу зсередини, знає гравців, їхні можливості", – цитує Худжамова Експрес.
Нагадаємо, на час реабілітації Мірчі Луческу після вимушеної операції керувати головною командою Динамо буде його асистент Олександр Шовковський. У своєму першому поєдинку легендарний кіпер здобув перемогу над Металістом (3:1).
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