"Знаете, когда говорят о человеке с динамовским сердцем, то Саша Шовковский имеет два таких сердца. Он полностью предан этому клубу, наделен интеллектом и имеет авторитет в команде.

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Поэтому кому, как не ему, спасать Динамо. Он уже поработал в структуре клуба в роли помощника главного тренера, знает работу изнутри, знает игроков, их возможности", – цитирует Худжамова Експрес.

Напомним, на время реабилитации Мирчи Луческу после вынужденной операции руководить главной командой Динамо будет его ассистент Александр Шовковский. В своем первом поединке легендарный кипер одержал победу над Металлистом (3:1).

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