"В першу чергу, я хочу наголосити на тому, що у нас є головний тренер. На жаль так сталося, що у Мірчі Луческу виникли проблеми зі здоров’ям. Ми всі бажаємо йому якнайшвидшого одужання і хочемо, щоб операція пройшла без якихось ускладнень.

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Стосовно мого першого досвіду у статусі керманича команди – ми постійно були на зв’язку з головним тренером. Є система підготовки, яка не змінюється, змінювати її в жодному сенсі неможливо. Все відбувається так, як планувалося", – поділився Шовковський у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що Луческу після поєдинку з Шахтарем заявив, що лягає на операційний стіл, а обов'язки наставника виконуватиме Олександр Шовковський.

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