"Я робив це якісно, я говорив це багато разів. Я носив піаніно, інші грали на ньому. Якби я не носив його, вони б не могли грати. У мене були дуже сильні партнери у Шахтарі. Ми говоримо про Вілліана, на іншому фланзі був Дуглас Коста і інші хлопці.

Кучер згадав період роботи Луческу в Шахтарі: "Він знав, що кожен футболіст їсть на сніданок, обід та вечерю"

Однак уявіть, що Луческу змушував їх оборонятися. Ти б не грав, яким би бразильцем ти не був. У Луческу був неймовірний талант з цієї точки зору, щоб змусити бразильців бігти.

У 2003 році я отримував 25 тисяч доларів на рік у Рапіді. Постійно говорили про команди у Європі, які мене хотіли. Президент Рапіда Джованні Бекалі сказав, що я маю перейти до донецького Шахтаря.

Що ти сказав? Хто це? Присягаюся, я про них не чув! Він каже: "Дивись, 450 тисяч". І я такий: "Чуєш, коли ми виїжджаємо? Не передумали? Поїхали!" – цитує Раца видання Sport.Ro.

Румунський захисник виступав у Шахтарі з 2003-го по 2013 роки. За цей час гравець провів у сладі "гірників 300 матчів в яких забив 10 голів та віддав 36 результативних передач.

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