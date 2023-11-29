"Я делал это качественно, я говорил это много раз. Я носил пианино, другие играли на нем. Если бы я не носил его, они бы не могли играть. У меня были очень сильные партнеры в Шахтере. Мы говорим о Виллиане, на другом фланге был Дуглас Коста и другие ребята.

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Однако представьте, что Луческу заставлял их обороняться. Ты бы не играл, каким бы бразильцем ты ни был. У Луческу был невероятный талант с этой точки зрения, чтобы заставить бразильцев бежать.

В 2003 году я получал 25 тысяч долларов в год в Рапиде. Постоянно говорили о командах в Европе, которые меня хотели. [Президент Рапида] Джованни Бекали сказал, что я должен перейти к донецкому Шахтеру.

Что ты сказал? Кто это? Клянусь, я о них не слышал! Он говорит: "Смотри, 450 тысяч". И я такой: "Слышишь, когда мы уезжаем? Не передумали? Поехали!", – приводит слова Раца издания Sport.Ro

Румынский защитник выступал в Шахтере с 2003 по 2013 годы. За это время защитник провел в "горняках" 300 матчей в которых забил 10 голов и отдал 36 результативных передач.

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