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"У нього було більше емоцій, ніж здорового глузду": Дмитрулін пригадав, як Сабо смішив гравців Динамо

14 лютого 13:53 716 Читать на русском
"У нього було більше емоцій, ніж здорового глузду": Дмитрулін пригадав, як Сабо смішив гравців Динамо
Йожеф Сабо / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін пригадав період роботи в київській команді Йожефа Сабо, якого згодом замінив Валерій Лобановський.

"У Сабо переважало більше емоцій, ніж здорового глузду. Коли гарячий угорський хлопець на установках плутав рід і говорив на м'яч – вона, на гравця – вони, то ми ледве стримували сміх.

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А ось коли прийшов Лобановський, ми заглядали йому в рот в прямому сенсі, і кожне його слово сприймалося і говорилося в тему і по ділу. Якщо починав установку, то і логічно її завершував. З таким складом розуму не могло бути по-іншому", – цитує Дмитруліна UA-Футбол.

Нагадаємо, Сабо очолював Динамо до повернення у київський клуб Валерія Лобановського у 1997 році. Згодом Сабо повертався на тренерську лаву киян – він працював з командою у сезоні 2004/05.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Йожеф Сабо Юрій Дмитрулін
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