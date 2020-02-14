"У него было больше эмоций, чем здравого смысла": Дмитрулин вспомнил, как Сабо смешил игроков Динамо

Бывший защитник Динамо Юрий Дмитрулин вспомнил период работы в киевской команде Йожефа Сабо, которого впоследствии заменил Валерий Лобановский.

"У Сабо преобладало больше эмоций, чем здравого смысла. Когда горячий венгерский парень на установках путал род и говорил на мяч – она, на игрока – они, то мы еле сдерживали смех.

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А вот когда пришел Лобановский, мы заглядывали ему в рот в прямом смысле, и каждое его слово воспринималось и говорилось в тему и по делу. Если начинал установку, то и логично ее завершал. С таким складом ума не могло быть по-другому", – цитирует Дмитрулина UA-Футбол.

Напомним, Сабо возглавлял Динамо до возвращения в киевский клуб Валерия Лобановского в 1997 году. Впоследствии Сабо возвращался на тренерскую скамью киевлян – он работал с командой в сезоне 2004/05.

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