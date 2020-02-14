"Майже всі гроші витратили на продукти і випивку": Дмитрулін озвучив свою першу зарплату в Динамо

Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін розповів, на що вистачало зарплати у київському клубі на початку 90-их.

"Коли підписав свій перший контракт у Динамо, моя зарплата була 150 доларів. Це сталося напередодні мого дня народження, тому пішли у валютний магазин на перетині Хрещатика і бульвару Шевченка, майже всі гроші витратили на продукти і випивку", – цитує Дмитруліна UA-Футбол.

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Нагадаємо, Дмитрулін виступав за Динамо з 1992 по 2005 рік, а також у сезоні 2006/07. Зараз він працює тренером в молодіжній команді "біло-синіх".

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