Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно поділився інформацією про стан Руслана Маліновського, у якого була невеличка травма.

"Маліновський? На початку тижня у нього була невелика проблема. Він вже повернувся до регулярних тренувань.

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Руслан може принести нам користь як з перших хвилин матчу, так і протягом всієї гри", – цитує Джилардіно Calcionews24.

Нагадаємо, що Дженоа в суботу, 16 вересня, зіграє проти чинного чемпіона Італії – Наполі. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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