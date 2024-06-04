Вінченцо Італьяно, який двічі виводив "фіалок" у фінал єврокубка, покинув посаду наставника команди. Прес-служба Фіорентини офіційно оголосила про призначення нового тренера. З клубом буде працювати Рафаеле Палладіно.

Італьяно оголосив про відхід з Фіорентини – він двічі поспіль виводив "фіалок" у фінал Ліги конференцій

Італієць підписав контракт з Фіорентиною на два сезони з можливості продовження ще на один рік. Палладіно розпочинав свою тренерську кар'єру в Монці, де працював з U-19, а 2022 році очолив першу команду.

Під керівництвом 40-річного фахівця Монца у сезоні 2023/24 фінішувала на 12-му місці, набравши 45 очок.

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