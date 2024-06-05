Динамо вже узгодило щонайменше один спаринг під час літньої підготовки.

Брондбю на офіційному сайті підтвердив, що український гранд буде одним зі суперників на літніх зборах у Австрії.

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Спаринг відбудеться у липні, точна дата стане відомою пізніше. Брондбю – 11-разовий чемпіон Данії та 7-разовий володар Кубка Данії. Минулий сезон "жовто-сині" завершили на другій сходинці, яка дала право на участь у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, напередодні Динамо оголосило про першого літнього новачка. Кияни підписали універсала Максима Брагару на правах вільного агента.

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