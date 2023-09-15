Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі відреагував на звинувачення захисника Леонардо Бонуччі в тому, що його змусили піти з команди.

"Мені більше нема чого сказати про Бонуччі. Можу лише побажати йому успіхів у його футбольній кар'єрі та за межами поля.

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Мильні опери йдуть на 5-му каналі (прим. Canale 5, флагман медіагрупи Mediaset), і я не їхній фанат. Бажаю Леонардо удачі у подальшій кар'єрі. Він перейшов в клуб, який грає в Лізі чемпіонів, тому це буде важливо для нього з точки зору мотивації. Більше мені додати нічого", – цитує Аллегрі Football-italia.

Нагадаємо, нещодавно Бонуччі розповів в інтерв'ю, що його просто викинули з команди, оскільки, на думку керівництва, він "заважав росту Ювентуса". Захисник має намір подати до суду на колишній клуб.

Леонардо Бонуччі у складі туринців провів 502 матчі, забивши 37 голів та оформивши 10 асистів. З Юве захисник виграв вісім титулів чемпіона Італії.

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