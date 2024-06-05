Контракт Фонсеки з "догами" був розрахований до кінця нинішнього сезону. Клуб був не проти підписати нову угоду, але Паулу вирішив відмовитися, адже отримав пропозицію очолити Мілан.

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"Від імені всіх в ФК Лілль я хотів би подякувати Паулу за роботу протягом двох сезонів, а також за прекрасні стосунки, які встановилися з ним за ці 24 місяці. Бажаю йому великих успіхів у його майбутньому клубі", – наводить офіційний сайт заяву президента Лілля Олів'є Летанга.

Французький клуб підготувався до прощання з португальцем, уже знайшовши нового головного тренера. "Догів" очолив Бруно Женезіо – місцева тренерська зірка.

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