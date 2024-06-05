Капітан Довбика та Циганкова може опинитися в АПЛ – несподіваний конкурент порушує трансферні плани Алонсо
Півзахисник Жирони Алейш Гарсія отримав пропозицію від представника АПЛ.
Капітан Довбика та Циганкова покине влітку команду. Здавалося, що пріоритетним варіантом для Алейша Гарсії був Байєр, з яким гравець наближався до узгодження контракту.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, Вест Хем несподівано зробив крок до підписання угоди з півзахисником Жирони. "Молотобійці" пропонують за Гарсію близько 16 мільйонів євро, що перевищує пропозицію команди, яку очолює Хабі Алонсо. А також сам гравець отримає 4 млн.
Нагадаємо, що Алейш Гарсія виступає за Жирону з 2021 року. Загалом півзахисник відіграв за "червоно-білих" у 172 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та 21 результативна передача.
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