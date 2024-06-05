Капітан Довбика та Циганкова покине влітку команду. Здавалося, що пріоритетним варіантом для Алейша Гарсії був Байєр, з яким гравець наближався до узгодження контракту.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Вест Хем несподівано зробив крок до підписання угоди з півзахисником Жирони. "Молотобійці" пропонують за Гарсію близько 16 мільйонів євро, що перевищує пропозицію команди, яку очолює Хабі Алонсо. А також сам гравець отримає 4 млн.

Нагадаємо, що Алейш Гарсія виступає за Жирону з 2021 року. Загалом півзахисник відіграв за "червоно-білих" у 172 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та 21 результативна передача.

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