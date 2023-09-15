Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино поделился информацией о состоянии Руслана Малиновского, у которого была небольшая травма.

"Малиновский? В начале недели у него была небольшая проблема. Он уже вернулся к регулярным тренировкам.

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Руслан может принести нам пользу как с первых минут матча, так и на протяжении всей игры", – цитирует Джилардино Calcionews24.

Напомним, что Дженоа в субботу, 16 сентября, сыграет против действующего чемпиона Италии – Наполи. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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