Досвідчений фахівець Беппе Маротта отримав підвищення через ефективну роботу в Інтері.

Беппе Маротта – новий президент Інтера, повідомляє офіційний сайт клубу. Досі 67-річний менеджер працював генеральним директором Інтера і планував покинути великий футбол через три роки.

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"Нерадзуррі" в травні отримали нових власників. Китайський бізнесмен Стівен Чжан не зміг виплатити кредити, тому клуб перейшов під крило американського фонду Oaktree, який вирішив не ламати те, що працює.

Маротта перетворив Інтер в успішний проєкт. За шість років ефективних рішень Беппе міланський клуб двічі став чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок Італії та добрався до фіналу Ліги чемпіонів-2022/23.

Маротта продовжить реалізовувати свої плани, але з більшими повноваженнями. Він за літо прагне зберегти успішного тренера Сімоне Індзагі, перепідписати контракт з Лаутаро та безкоштовно взяти Зєліньскі та Таремі.

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