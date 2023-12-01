"Коли футболісти Зорі виходили на поле стадіону в Генті, то вони вже знали про перемогу Маккабі в Ісландії, отож, тепер все залежало тільки від них: у випадку перемоги ще залишався шанс пробитися далі.

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Зоря чи не вперше взяла на озброєння гру в п'ять захисників, що за задумом тренерського штабу повинно було забезпечити недоторканість своїх володінь, а під час швидких контратак постаратися вразити ворота господарів. Проте вже з перших хвилин виникли сумніви, що з цього щось вийде, бо я не помітив у луганців належної самовіддачі. А без неї нереально кинути виклик більш кваліфікованому опоненту.

Зоря не зробила жодних висновків з гри своїх захисників у попередніх матчах? Згадаймо хоча б, як "буйволи" забивали свій третій гол, скориставшись тим, що оборонці гостей були в ролі сторонніх спостерігачів. Та найгірше, що в діях луганців була відсутня командна гра, кожен тягнув ковдру у свій бік.

Переконуєшся, що в нинішніх бідах Зорі тренери не винні. Складається враження, що якийсь руйнівний процес йде з середини колективу. І це не може не дивувати, адже в луганців доволі боєздатний склад. Що може допомогти? Тут найкращий лікар – перемога. Але з таким настроєм, як в Бельгії, Зорі не уникнути неприємностей й на внутрішній арені", – поділився Тлумак у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що після поразки від Гента (1:4) Зоря залишилася без шансів на вихід із групи Ліги конференцій. Луганці також вилетіли з Кубка України, а в чемпіонаті посідають 15 місце з 16 можливих.

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