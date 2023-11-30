Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:45 за київським часом. Луганській команді потрібна була тільки перемога, адже Маккабі Тель-Авів після перемоги в Ісландії гарантував собі вихід у плей-офф. Гент на момент початку гри йшов другим, випереджаючи Зорю на 6 очок. З точки зору турнірних розкладів усе було очевидно – навіть нічия достроково виводила бельгійців у плей-офф.

У першому турі Ліги конференцій команди розійшлися миром з рахунком 1:1. З того часу Зоря знову змінила тренера – замість Валерія Кривенцова команду тимчасово очолив Юрій Коваль. Ситуація від того кращою не стала – луганці йдуть передостанніми в УПЛ і не перемагали у шести матчах поспіль (5 поразок). У Гента справи значно кращі. "Буйволи" посідають третє місце у чемпіонаті Бельгії та не програвали з 22 жовтня.

Маккабі став недосяжним для Зорі та вийшов у плей-офф Ліги конференцій– в Ісландії ізраїльтяни зіткнулися з провокацією

Перший момент за Зорею. Антюх на 4-й хвилині пробив з-за меж штрафного – слабко і неточно. Гент відповів проривом Геркенса, який не зміг обробити м'яч. Батагов вчасно заблокував, а круглий прилетів до рук Турбаєвському. А от наступний момент біля воріт Зорі вже був дійсно гольовим. Куйперс після прострілу з флангу піймав Турбаєвського на протиході, але не влучив у кут воріт. Ще один шанс у "буйволів" – Джордан заблокував удар Геркенса. Значно більше атакували господарі у перші хвилини, а в цей час вболівальники на трибунах грілися, як могли. Температура повітря на момент початку гри була близько нуля градусів.

У Зорі були величезні проблеми з виходом в атаку. Попри це, здавалося, що луганці стримали стартовий натиск суперника, але 20-й хвилині рахунок був відкритий. 18-річний Малік Фофана отримав м'яч у центрі поля, промчав з ним без особливого спротиву до лінії штрафного і лівою поклав у дальній нижній кут. Турбаєвський не дотягнувся – 1:0 на користь бельгійців.

Українська команда могла одразу відповісти, але Антюх зіпсував перспективну контратаку три в три. Банально відпустив м'яч вінгер Зорі, а той залишив межі поля. Натомість Гент ледь не подвоїв перевагу, проте Турбаєвський не без проблем впорався з ударом Орбана. І тут же Юрій Коваль здивував – на 32-й хвилині замість захисника Данченка вийшов нападник Горбач. Сміливо.

І на 36-й хвилині це ледь не принесло плоди. Антюх прострілив з правого флангу, а Герреро і Горбач трохи не встигли до м'яча. Найкраща атака у Зорі за весь перший тайм. Гент відповів черговим ударом активного Фофана – цього разу не так вдало, Турбаєвський забрав м'яч. До кінця першої половини луганці організували ще одну атаку, яка завершилася неточним ударом Горбача. А вже в доданий час ледь не привіз кіпер Зорі, який необачно вийшов за межі штрафного. Фофана випередив Турбаєвського, але підстрахував Джордан.

На старті другого тайму становище Зорі стало ще гіршим. Після прострілу Фадіга м'яч зрикошетив від Батагова і влетів у сітку поміж ніг Турбаєвському. А на 55-й хвилині Гіфт Орбан довів рахунок до розгромного, у два дотики майстерно спрямувавши м'яч у ворота. 3:0 – все стало зрозуміло. Втретє поспіль у Лізі конференцій Зоря отримує у свої ворота три м'ячі.

На 65-й хвилині трапився жахливий епізод. Голкіпер Гента Поль Нарді під пресингом Бугая вибив м'яч і одразу впав на газон, схопившись за поперек. Моторошні кадри. Одразу стало зрозуміло, що травма серйозна. Пауза тривала хвилин 5. Зрозуміло, що продовжити гру Поль Нарді не зміг. Його винесли на ношах і на кареті швидкої повезли зі стадіону, а пізніше стало відомо про відкритий перелом. Здоров'я!

Після вимушеної заміни воротаря Гент знову ледь не забив. Турбаєвському вдався ефектний сейв після удару Гандельмана. Кіпер Зорі дотягнувся до м'яча, хоча той летів йому в протихід після удару з кількох метрів. Але на 75-й не врятував і Турбаєвський. Гандельман з другої спроби таки досяг свого, пробивши воротаря Зорі.

До честі луганців, бодай гол престижу вони таки забили. Руф, який замінив травмованого Нарді, не впорався з ударом Нагнойного з-за меж штрафного. М'яч підстрибнув перед воротарем, що стало вирішальним. 4:1.

Арбітр додав 10 хвилин, на четвертій із яких призначив пенальті у ворота Зорі. Батагов, перериваючи простріл, зіграв рукою. Одразу склалося враження, що захисник Зорі зробив це не у штрафному. Не одразу, але справедливість відновили – тільки штрафний. Гент його не реалізував.

Зоря де-юре оформила виліт з єврокубків і гарантовано фінішує на третьому місці групи B. Матч 6 туру Ліги конференцій проти Брейдабліка матиме значення хіба що з точки зору престижу, преміальних від УЄФА (а в нинішніх умовах зайва копійка для українського клубу не зашкодить) і очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Гент набрав 13 очок і очолив квартет. В останньому турі бельгійців для першого місця влаштує нічия з Маккабі.

А команді Юрія Коваля настав час виправляти жахіття в УПЛ, де Зоря після третього місця минулого сезону зараз плететься в зоні вильоту. До зимової паузи луганці зіграють ще три матчі – проти Руха і Кривбаса в УПЛ та Брейдабліка у Лізі конференцій. Прощання Зорі з євросезоном 2023/24 відбудеться 14 грудня.