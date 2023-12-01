"Когда футболисты Зари выходили на поле стадиона в Генте, то они уже знали о победе Маккаби в Исландии, так что теперь все зависело только от них: в случае победы еще оставался шанс пробиться дальше.

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Заря едва ли не впервые взяла на вооружение игру в пять защитников, что по замыслу тренерского штаба должно было обеспечить неприкосновенность своих владений, а во время быстрых контратак постараться поразить ворота хозяев. Однако уже с первых минут возникли сомнения, что из этого что-то получится, потому что я не заметил у луганчан должной самоотдачи. А без нее нереально бросить вызов более квалифицированному оппоненту.

Заря не сделала никаких выводов из игры своих защитников в предыдущих матчах? Вспомним хотя бы, как "буйволы" забивали свой третий гол, воспользовавшись тем, что защитники гостей были в роли сторонних наблюдателей. Но хуже всего, что в действиях луганчан отсутствовала командная игра, каждый тянул одеяло в свою сторону.

Убеждаешься, что в нынешних бедах Зари тренеры не виноваты. Складывается впечатление, что какой-то разрушительный процесс идет изнутри коллектива. И это не может не удивлять, ведь у луганчан довольно боеспособный состав. Что может помочь? Здесь лучший врач – победа. Но с таким настроем, как в Бельгии, Заре не избежать неприятностей и на внутренней арене", – поделился Тлумак в комментарии Sport.ua.

Напомним, что после поражения от Гента (1:4) Заря осталась без шансов на выход из группы Лиги конференций. Луганчане также вылетели из Кубка Украины, а в чемпионате занимают 15 место из 16 возможных.

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