"Та Зоря, котру я пам'ятав і знав, зникла. Що зосталося? Пародія, мабуть. Хтось в офісі (тому, що залишилося з 4-5 людей) це прочитає і скаже, що ось, невдячний. Але ні. І ось чому. Провалено все.

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав жахливу травму

1. ЛК.

2. Чемпіонат.

3. Кубок.

Просто все.

Клуб функціонує "на мінімалках", розраховуючи не знаю на що. Я, бл*ха, двічі вирішив подивитися гру Зорі за тиждень, а таке враження, що включив ПорнХаб. Так там же ж цікавіше, ніж тут. Реально. Звісно, що є етика, але вже дожартувалися до Першої ліги майже. Шейхів, котрі хочуть купити Зорю я не бачу. Футболка так і залишилася порожньою без титульного спонсора. А попереду...... обрій. Тьфу.

Віриш у клуб, віриш. І що? І просто нічого. І нікого. Ні президента, ні менеджерів, ні тренерів, ні гравців. Ні-ко-го. Залишився лише персонал у вищезазначеному офісі, котрий сумлінно виконує свою роботу. Поки що. Немає більше ні Веридубів, ні Скрипників, ні Манчестер Юнайтед, ні Лейпцига, ні тих яскравих груп Ліги Європи, ні того кайфу, ради котрого ти міг працювати за будь-яку мізерну зарплату, але б тільки цей кайф відчувати. А от що далі?" – написав Козирєв на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що після поразки від Гента (1:4) Зоря залишилася без шансів на вихід із групи Ліги конференцій. Луганці також вилетіли з Кубка України, а в чемпіонаті посідають 15 місце з 16 можливих.

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