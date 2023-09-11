Після звільнення Гансі Фліка з посади головного тренера "манншафт" Bild опублікував список із 10 потенційних наступників. Серед імен виявився Луї ван Гал, який керував збірною Нідерландів на Євро-2024.

Фьоллєр очолить Німеччину на Євро-2024 за однієї умови

"Для мене велика честь бути згаданим як один із кандидатів, проте варто пам'ятати: жоден іноземець ніколи не отримував посаду головного тренера збірної Німеччини. Я більше не працюю з клубами, але у багатообіцяючої збірної все ще є шанс переконати мене", – зазначив ван Гал в коментарі Sky Germany.

Нагадаємо, що свого часу нідерландський фахівець успішно працював у Баварії. Він виводив мюнхенську команду у фінал Ліги чемпіонів 2009 року.

Німеччина несподівано розгромно програла Японії – Бундестім без перемог вже 5 поєдинків