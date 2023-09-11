Юліан Нагельсманн або Маттіас Заммер можуть очолити збірну Німеччини. Саме ці фахівці розглядаються Німецьким футбольним союзом (DFB) як кандидати на посаду головного тренера збірної Німеччини після звільнення Хансі Фліка. Про це інформує журналіст The Telegraph Метт Лоу.

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Якщо ж із жодним із них DFB не вдасться домовитися, керівний орган вдасться до вимушеного заходу у вигляді призначення Руді Феллера, якого наразі призначено виконувачем обов'язків головного тренера "манншафт".

Зазначимо, що Заммер не обіймав посаду головного тренера з 2005 року, коли пішов зі Штутгарта.

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