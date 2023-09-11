После увольнения Ханси Флика с поста главного тренера "манншафт" Bild опубликовал список из 10 потенциальных сменщиков. Среди имён оказался Луи ван Гал, который руководил сборной Нидерландов на Евро-2024.

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"Для меня большая честь быть упомянутым в качестве одного из кандидатов, но важно помнить, что ни один иностранец никогда не получал должность главного тренера сборной Германии. Я больше не работаю с клубами, но у многообещающей сборной всё ещё есть шанс убедить меня", – отметил ван Гал в комментарии Sky Germany.

Напомним, что в своё время нидерландский специалист успешно работал в Баварии. Он выводил мюнхенскую команду в финал Лиги чемпионов 2009 года.

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