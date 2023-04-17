Невідомому гравцеві Твенте стало зле в неділю після виїзного матчу з Утрехтом (0:1).

Як інформує Algemeen Dagblad, клубний автобус дорогою додому довелося зупинити на узбіччі траси А1, після чого футболіста доправили до лікарні.

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В автобусі виникла сильна паніка, адже цьому гравцеві стало настільки погано, що він втратив свідомість.

Повідомляється, що в лікарні гравця обстежили, і вже в понеділок, 17 квітня виписали. Зараз із ним усе гаразд, але Твенте, як і раніше, не хоче розкривати його ім'я.

Згідно з джерелом, цей футболіст є резервістом Твенте. Він не грав у матчі 29-туру чемпіонату Нідерландів з Утрехтом.

За підсумками 29 турів Ередивізі Твенте перебуває на 6 місці турнірної таблиці.

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