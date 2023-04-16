1. Рікардо Самора, голкіпер Еспаньйола, замерз як цуцик. З принципами він, до речі, не товаришував – пограв і за Барселону, і за Реал.

2. Ендрю Вілсон, нападник Челсі, стріляє папіроску.

3. Публіка зустрічає автобус із футболістами Бенфіки після їхнього тріумфу у фіналі Кубка чемпіонів-1962. З Реалом розібралися ефектно – 5:3.

4. Хавбек збірної Бразилії, 2-разовий чемпіон світу Діді мав репутацію інтелектуала. Кумир юного Пеле, до речі.

5. Колоритний маскот на стадіоні нідерландського клубу Де Графсхап (1969 рік).

6. Біл Ніколсон – найуспішніший тренер в історії Тоттенхема. З ним "шпори" брали майже все – від чемпіонського титулу до Кубка кубків та Кубка УЄФА.

7. А це – культовий менеджер Ліверпуля Біл Шенклі. Щоправда, ще юний і у формі збірної Шотландії, за яку бігав у 1930-40-х роках.

"Якщо ти другий – ти ніхто". Безсмертні правила життя Біла Шенклі, які повинен знати кожен "скаузер"

8. Джордж Бест подає кутовий у матчі за збірну Північної Ірландії. Тут його статистика не вражає: лише 37 ігор, 9 м'ячів.

9. Ошатні гравці Сан-Паулу у 1940-му. До першого титулу чемпіона Бразилії залишалося довгих 37 років.

10. Біллі Райт – провідний півзахисник збірної Англії 1940-50-х. У футболці "Трьох левів" провів понад 100 матчів.

11. Король футболу Пеле мав тільки найкращі автомобілі.

12. А ось його фланговий напарник Гаррінча курив на піку своєї слави, тож, зрештою, розтринькав добре ім'я та всі гроші.

13. Збірна Іспанії далекого 1924 року.

14. Публіка радісно зустрічає Стенлі Калліса, легендарного оборонця Вулверхемптона (1939 рік).

15. Трибуни грандіозної Маракани. Після відкриття у 1950 році вона була найбільшим стадіоном світу і могла розмістити майже 200 тисяч глядачів.

16. А це роздягальня затишного Хайбері, домашньої арени лондонського Арсенала, у 1936-му.

17. Півзахисник Гюнтер Нетцер – вихованець і легенда Борусії з Менхенгладбаха.

18. Джиммі Грівз, топовий бомбардир Челсі, Тоттенхема та збірної Англії, спробував себе у крикеті, але швидко пошкодував про це.

19. Ось таку багнюку місили гравці Чарльтона і Престона у 1937 році. Суворий британський футбол відбудеться за будь-якої погоди.

20. Зате футболісти марсельського Олімпіка – у чистоті і на стилі. Того року – 1924-го – вони вперше в історії завоювали Кубок Франції.

21. Луїджі Ріва у своєму дебютному сезоні в Серії А (1964/65). Йому судилося стати найкращим бомбардиром в історії Кальярі та збірної Італії.

22. Північноірландець Семмі Нельсон – знаменитий предтеча Зінченка в Арсеналі. Йому належав лівий фланг оборони "канонірів" з 1966 по 1981 рік.

23. Президент Реала Сантьяго Бернабеу і хунта діректіва у 1948-му. Невдовзі вони зроблять свій клуб "номером один" у Європі.

24. Яскравий Флуміненсе зразка 1917-го. Того року команда вшосте стала чемпіоном штату Ріо-де-Жанейро.

25. Лондон, 1950-ті. Естетика вуличного футболу.

26. Ви ж бачили культовий британський кримінальний серіал "Гострі картузи"? А це реальні представники "картузів" на матчі між Вест Бромвічем та Уотфордом у 1920 році.

27. Живописна агресія з рукоприкладством Хосе Луїса щодо фізіономії Хуліана Рієри в матчі Реала та Еспаньйола.

28. Легендарний капітан збірної Уругваю – Хосе Насассі. Грав на позиції захисника, володів добротною антропометрією і фізичною силою, чемпіон світу-1930.

29. Красивий і, що найголовніше, рятівний стрибок Мануеля Асторги, голкіпера збірної Чилі 1960-х.

30. Джордж Бест і його кохана Сьюзен Джордж, відпочинок на Мальорці, червень 1969-го.

Золоті 70-ті: без Динамо, зате з вусатим дядьком екс-тренера збірної України і шотландцем, який випередив Кварцяного