На початку березня у Твенте змінився технічний директор, і перед новим фахівцем Арнольдом Брюггінком було поставлено завдання знайти нового тренера на сезон 2023/24 – Рон Янссон покине клуб влітку. Як інформує Voetbal International, звернувся до Петера Боса, але отримав відмову.

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Бос уже понад місяць проживає в Енсхеде, але очолювати місцевий клуб не готовий. "Якщо до мене звернеться Аякс, я поспілкуюся. Але з Амстердама мені ще не дзвонили. Загалом чемпіонат Нідерландів – хороший варіант, чому ні? Також я чекаю пропозицій з-за кордону", – зазначив Бос.

У 2017-му році Бос залишив Аякс, і відтоді встиг попрацювати з дортмундською Борусією, Байєром і Ліоном. Зараз Петер перебуває без роботи.

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