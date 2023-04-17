Неизвестному игроку Твенте стало плохо в воскресенье после выездного матча с Утрехтом (0:1).

Как информирует Algemeen Dagblad, клубный автобус по дороге домой пришлось остановить на обочине трассы А1, после чего футболиста доставили в больницу.

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В автобусе возникла сильная паника, ведь этому игроку стало настолько плохо, что он потерял сознание.

Сообщается, что в больнице игрока обследовали, и уже в понедельник, 17 апреля выписали. Сейчас с ним всё в порядке, но Твенте по-прежнему не хочет раскрывать его имя.

Согласно источнику, этот футболист является резервистом Твенте. Он не играл в матче 29-тура чемпионата Нидерландов с Утрехтом.

По итогам 29 туров Эредивизи Твенте находится на 6 месте турнирной таблицы.

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