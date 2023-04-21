Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував можливість завоювати три титули в цьому сезоні.

"Подивіться, наскільки ми далеко, перш ніж ставити питання про требл. У нас залишилося 11 матчів. 11 ігор – це дуже багато.

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Я вже відповідав на це питання. Чи багато разів у Англії вигравали требл? Один. Це наші сусіди", – цитує тренера ESPN.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті продовжує грати у трьох турнірах. В Лізі чемпіонів "містяни" здобули путівку у півфінал, у 1/2 Кубку Англії команда зіграє в суботу, 22 квітня, проти Шеффілда, а також підопічні Гвардіоли борються з Арсеналом за титул чемпіона в АПЛ. Наразі Манчестер Сіті відстає від лідера на чотири пункти, маючи гру в запасі.

Зауважимо, що Манчестер Юнайтед – єдина англійська команда, якій вдалося виграти всі три головні трофеї. Це сталося в 1999 році.

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