"Посмотрите, насколько мы далеко, прежде чем задавать вопросы о требле. У нас осталось 11 матчей. 11 игр – это очень много.

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Я уже отвечал на этот вопрос. Много ли раз в Англии выигрывали треблы? Один. Это наши соседи", – цитирует тренера ESPN​​.

Напомним, что Манчестер Сити продолжает играть в трех турнирах. В Лиге чемпионов "горожане" завоевали путевку в полуфинал, в 1/2 Кубка Англии команда сыграет в субботу, 22 апреля, против Шеффилда, а также подопечные Гвардиолы борются с Арсеналом за титул чемпиона в АПЛ. Манчестер Сити отстает от лидера на четыре пункта, имея игру в запасе.

Отметим, что Манчестер Юнайтед – единственная английская команда, которой удалось выиграть все три главных трофея. Это случилось в 1999 году.

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