"Моє майбутнє ще не вирішено": капітан Манчестер Сіті заперечив домовленість з Барселоною
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган не визначився стосовно того, де продовжить виступати в наступному сезоні.
У 32-річного хавбека "містян" влітку спливає чинна угода з англійським клубом. В послугах Ґюндоґана зацікавлена Барселона. Низка іспанських ЗМІ повідомляли, що гравець Манчестер Сіті вже поставив свій підпис під контрактом з "блаугранас". Пісвзахисник цю інформацію спростував, але не заперечив, що з каталонським клубом відбуваються перемовини.
Барселона остаточно домовилась з капітаном Ман Сіті – відома зарплата
"Барселона? Моє майбутнє ще не вирішено. Звичайно, ведуться переговори. Але я не буду зараз вдаватися в подробиці. Я щасливий бути тут, у Манчестер Сіті, щасливий бути капітаном. Але жодних підписань не було зроблено ще ніде", – цитує гравця журналіст Флоріан Плеттенберг.
Ґюндоґан виступає у складі Манчестер Сіті з 2016 року. Він залишається важливим гравцем у системі Пепа Гвардіоли. В цьому сезоні за "містян" він відіграв в 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та зробив п'ять результативних передач.
Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ, розписавши нічию з Баварією – парад дотепних помилок Упамекано "поховав" Мюнхен