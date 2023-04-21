У 32-річного хавбека "містян" влітку спливає чинна угода з англійським клубом. В послугах Ґюндоґана зацікавлена Барселона. Низка іспанських ЗМІ повідомляли, що гравець Манчестер Сіті вже поставив свій підпис під контрактом з "блаугранас". Пісвзахисник цю інформацію спростував, але не заперечив, що з каталонським клубом відбуваються перемовини.

Барселона остаточно домовилась з капітаном Ман Сіті – відома зарплата

"Барселона? Моє майбутнє ще не вирішено. Звичайно, ведуться переговори. Але я не буду зараз вдаватися в подробиці. Я щасливий бути тут, у Манчестер Сіті, щасливий бути капітаном. Але жодних підписань не було зроблено ще ніде", – цитує гравця журналіст Флоріан Плеттенберг.

News #Gündogan: Asked him: Barcelona done? "My future is not yet decided. Sure, there are talks in the background. But I won't go into details now. I'm happy to be here at ManCity and to be the captain (…) But no signings have been made anywhere yet." #MCFC @SkySportDE pic.twitter.com/W4wxpWJzVI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2023

Ґюндоґан виступає у складі Манчестер Сіті з 2016 року. Він залишається важливим гравцем у системі Пепа Гвардіоли. В цьому сезоні за "містян" він відіграв в 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та зробив п'ять результативних передач.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ, розписавши нічию з Баварією – парад дотепних помилок Упамекано "поховав" Мюнхен