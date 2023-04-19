Баварія припинила виступи у Лізі чемпіонів, вилетівши після протистояння з Манчестер Сіті на стадії чвертьфіналу. Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Манчестер Сіті розписав нічию з Баварією та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Мюнхенці підходили до матчу-відповіді з катастрофічним рахунком – "містяни" у себе вдома винесли підопічних Томаса Тухеля з рахунком 3:0. Пеп Гвардіола намагався підтримати колегу, заявляючи, що навіть бійка лідерів Баварії допоможе супернику створити камбек, однак всі все розуміли.

Попри розгромну поразку, футбол "рекордмайстера" був не таким і жахливим. Очікувалось, що німці внесуть лишень косметичні зміни у свою тактику й почнуть матч-відповідь із агресивного натиску. Лише він міг врятувати Баварію від вильоту.

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Пеп нічого не вигадував, а Тухель вдався до перестановок

Гвардіола не став вносити якісь корективи. На поле вийшли ті ж футболісти, що і в першому матчі – не змінилися навіть схеми. У білд-апі Сіті шикувався у 3-2-2-3, в яких Кевін і Гюндоган підтримували до опорників (в залежності від вектору атаки).

При роботі без м'яча Манчестер Сіті часто відходив у середній блок, формуючи компактні 4-3-3 й намагаючись ізолювати Горецку з Кімміхом.

Пресинг же розпочинався у моделі 4-2-4 – з точно такими ж паттернами, що і в останні 30 хвилин на Етіхаді, коли вінгери тиснули на центрбеків Мюнхена.

Томас Тухель в цілому зберіг структуру з виїзного поєдинку, адже вона непогано працювала. Як і очікувалось, були проведені лишень косметичні заміни – замість Гнабрі на вістрі атаки вийшов Шупо-Мотінг, який відновився від травми, а позицію лівого фулбека замість Девіса закрив Канселу.

Відповідно, трішечки змінилась конфігурація гри на лівому фланзі. Проривів на дриблінгу, характерних для Альфонсо на Етіхаді, португалець не робив, сконцентрувавшись на стримання Бернарду й КДБ. При грі на м'ячі Жоау час від часу заходив у центр.

Мюнхенці здивували ризикованим способом прориву пресингу "містян". Німці робили це прямо через центральну зону – туди опускався Шупо-Мотінг, який відкривався під передачі від ЦЗ. Всі вони починалися із правого флангу. Такий футбол вимагав дуже високої якості виконання, але Баварія не помилялась.

Всі гравці Баварії розібрані "містянами". Павару залишається тільки винос – втім, Шупо-Мотінг опускається в опорну зону, а Бенжамен віддає точний пас низом крізь дві лінії.

Дещо змінилася і гра без м'яча. Якщо в Англії команда активно падала у низький блок, то тепер Баварія намагалася зустрічати "містян" у середньому. Високого пресингу "рекордмайстери" також не цурались, однак суперник доволі впевнено виходив з-під тиску.

Команди розчарували в першому таймі, але Баварія мала забивати

Очікувалось, що підопічні Томаса Тухеля одразу зі стартовим свистком підуть вперед всіма силами, наважившись на великі ризики. Реальність виявилась протилежною. За перші 15 хвилин "рекордмайстери" не завдали жодного удару, а загальна картина зустрічі не змінювалась до самої перерви.

Баварія намагалася розтягувати Ман Сіті, довго розкатувала м'яч, боролася з пресингом гостей, але не створювала системного тиску на оборону. Вдалося тільки намацати вразливість на фланзі Аке, куди часто запускали вінгерів.

Варіанти атаки цього флангу були різними (низом, верхом, через обіграш), але всі вони зводились до однієї формули. Павар або центрхав відкривався за спиною Гріліша, приймав пас з просуванням від центрбека та запускав пас за спину Натану. Коман робив ривок.

Натану було важко, але Баварія нічого цікавішого за небезпечний штрафний із правого флангу не витиснула. Виникли проблеми і з Шупо-Мотінгом – передачі-то він приймав, але розігнати атаку після цього не вдавалося. Манчестер Сіті відповідав взаємністю, демонструючи вкрай пасивний футбол.

Вболівальникам було нудно. На полі точилась позиційна боротьба – німці у ній виглядали краще, але ж треба було відігрувати три голи! За такої гри у камбек не вірилось, але Баварія у першому таймі таки створили кілька гольових моментів.

Найкращий шанс змарнував Сане, який на 17-й хвилині прийняв пас від Мусіала й вилетів на рандеву з Едерсоном. Лерой перекинув голкіпера – втім, м'яч пролетів повз дальню стійку. Ще за кілька хвилин Сане закрутив м'яч зі штрафного у ближній кут, змусивши Едерсона виконувати сейв.

На 42-й хвилині він же влетів у карний майданчик, зібрав на собі кількох захисників і скинув під удар Коману – Едерсон витягнув м'яч з-під поперечки! У компенсований же час Мусіала увірвався в цю ж зону й віддав сферу Шупо-Мотінгу, а той п'яткою пробивав з лінії воротарського. Удар накрили.

Упамекано – "окраса" матчу-відповіді. Дайо відчайдушно "тягнув" Манчестер Сіті, але англійці не скористались подарунками

У першому матчі Упамекано привіз другий гол, помилившись під пресингом Манчестер Сіті. Виявилось, що це був лишень пролог до "перформансу" француза. У домашній зустрічі віце-чемпіон світу розігнався на повну.

Вже на 18-й хвилині розрізний пас з глибини вивів Холанда віч-на-віч, а Упамекано відважився на фол останньої надії. Клеман Тюрпен одразу дістав червону картку, але швидко прибрав її назад – центрбека врятував офсайд.

На 35-й хвилині Упамекано привіз пенальті, причому досить дотепно. Гюндоган пробив з-за меж штрафного, Дайо опинився на шляху м'яча з руками за спиною, але в останню мить одна кінцівка несподівано "відклеїлась" – і м'яч поцілив саме в неї!

Холанд підійшов до позначки й готовий був закривати гру, але його постріл пройшов над воротами!

За кілька хвилин почубились Гюндоган з Кімміхом, а Упамекано пішов розбиратись. Маючи жовту картку в активі. На щастя для Баварії, Клеман Тюрпен не став вилучати француза.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, однак за 11 хвилин по перерві Упамекано таки добився свого. І знову було смішно – Холанд опинився у ситуації 1-в-1 на лінії штрафного й почав обігрувати Дайо, а той несподівано впав перед норвежцем. На рівному місці.

Арабські коментатори після такої серії помилок прозвали француза "Упамагвайром". Ерлінг же покарав центрбека, переправивши м'яч у сітку. 0:1! .

П'ятихвилинка на захист Упамекано

Можливо, в останньому голі винен не тільки Дайо. Агрономи Альянц Арені перестарались із поливом газону. Мюнхенці часто ковзали по траві – зокрема, останній момент першого тайму міг завершитись значно гостріше, якби Мусіала не втратив рівновагу. Про погане поле говорив і Тухель.

Звісно ж, матч для Упамекано видався жахливим. Француз всього за один вечір перетворився із 24-річного віце-чемпіона світу в героя мемів та каламбурів.

Втім, фейли Дайо варто назвати трагедією, адже взагалі-то він проводив потужний матч. Майже всі проблеми Аке були пов'язані з діями Упамекано – саме француз починав атаки на зону Натана, просуваючи м'яч відрізаючими передачами або навіть індивідуальними ривками.

В одному з епізодів він навіть пройшов на дриблінгу Гріліша, потім впав, але все одно віддав пас Горецкі!

Про це після гри наголошував і Гвардіола. "У першому таймі нам було важко. Упамекано проривав усі лінії на нашому лівому фланзі, і ми боролися з Команом", – заявив Пеп.

Герой вечора може похизуватись 95-відсотковою успішністю передач (86 точних із 91). Із 11-ти його довгих пасів до адресата дійшли 9, а при 96 дотиках захисник допустив всього 5 втрат. І це при тому, що "містяни" завжди пресингують центрбеків.

Томас Тухель поставив Упамекано в старт не через бажання підтримати після помилки на виїзді – він реально бачить в Дайо важливого футболіста для білд-апу. Француз ним і залишався, але вчора був не його день.

Другий тайм – формальність, але Баварія таки награла на гол

На старті другого тайму мюнхенці спробували розкритись. Це досить швидко вилилось у контратаку Сіті 3-в-3, яку в завершальній фазі запоров Холанд. Ще за дві хвилини "містяни" забили гол, розірвавши Мюнхен за три передачі та 14 секунд – і після цього гості остаточно заспокоїлись.

Баварія ж спробувала поборотись хоча б за честь. Німці домінували в останні півгодини – і хоча моментів створили небагато, підопічні Томаса Тухеля забили два голи.

Один з них на 75-й хвилині провів Тель, але з офсайду. Інший прилетів з пенальті, який на 79-й заробив свіжий Мане (він влучив у руку Аканджі). Кімміх впевнено реалізував 11-метровий, зрівнявши рахунок.

На більше команди не вистачило. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию та прохід Манчестер Сіті у півфінал (сумарний рахунок – 4:1). Суперником "містян" буде мадридський Реал.

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