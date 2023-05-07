"Я щасливий. У нас за плечима була важка серія, сезон у нас складний, ще попереду багато роботи. Але виступ і результат саме у цьому матчі – дуже добрі. Ми заслужили на перемогу. Це приємний крок для хлопців

Перша перемога Лемпарда на чолі Мудрика і Ко у відеоогляді матчу Борнмут – Челсі – 1:3

Важливо, що футболісти відчувають, що здатні вийти та вплинути на матч. Ми працювали над цим, і кожен із гравців проявив себе. Жоау Феліш забив, та й кожен взяв участь у голах, діяв активно. Якщо хочеш боротися за щось на тому рівні, на який ми розраховуємо, така конкуренція і потрібна.

Я не знаю, чому деякі футболісти поки не здобули впевненості у собі. У нас є кілька молодих новачків, і немає жодної різниці, виграли вони чемпіонат світу чи ні, бо вони перейшли до АПЛ. Тож деякі гравці у нас поки що лише намацують ґрунт під ногами.

Зазвичай у Челсі 1-2 таких футболісти, а зараз – більше. Зрозуміло, що команді може бути непросто знайти ритм, здобути впевненість. Але ми зробили перший крок. У нас не буде спокійного плавання, але команда талановита, і гравці повинні діяти як одне ціле, щоб привести нас туди, куди ми хочемо потрапити", – розповів тренер в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що Челсі вперше виграв після того, як Лемпард очолив команду. Наразі "сині" посідають 11 місце, маючи у своєму активі 42 бали.

Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни