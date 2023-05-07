"Я счастлив. У нас за плечами была тяжелая серия, сезон у нас сложный, еще впереди много работы. Но выступление и результат именно в этом матче – очень хорошие. Мы заслужили победу. Это приятный шаг для ребят.

Первая победа Лэмпарда во главе Мудрика и Ко в видеообзоре матча Борнмут – Челси – 1:3

Важно, что футболисты чувствуют, что способны выйти и повлиять на ход матча. Мы работали над этим, и каждый из игроков проявил себя. Жоау Фелиш забил, да и каждый игрок принял участие в голах, действовал активно. Если хочешь бороться на том уровне, на который мы рассчитываем, такая конкуренция и нужна.

Я не знаю, почему некоторые футболисты пока не обрели уверенность в себе. У нас есть несколько молодых новичков, и нет никакой разницы, выиграли они чемпионат мира или нет, потому что они перешли в АПЛ. Поэтому некоторые игроки у нас пока только нащупывают почву под ногами.

Обычно у Челси 1-2 таких футболиста, а сейчас – больше. Понятно, что команде может быть непросто обрести ритм, обрести уверенность. Но мы сделали первый шаг. У нас не будет спокойного плавания, но команда талантливая, и игроки должны действовать как одно целое, чтобы привести нас туда, куда мы хотим попасть", – рассказал тренер в интервью BBC.

Напомним, что Челси впервые выиграл после того, как Лэмпард возглавил команду. Сейчас "синие" занимают 11 место, имея в своем активе 42 балла.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены