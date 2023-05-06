Сім матчів поспіль Челсі не міг перемогти в англійській Прем'єр-лізі. В останніх чотирьох зустрічах "сині" зазнали поразки. Невдалі результати поставили під загрозу перебування команди Лемпарда в АПЛ. В матчі проти Борнмута Мудрик і Ко зробили все, щоб отримати три очки. Нічийний рахунок після першого тайму тримався до 80 хвилини, а потім Бадіашиль та Феліш реалізували свої моменти, що дозволило Челсі перемогти.

Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни

Команда Лемпарда наразі посідає 11 місце, набравши 42 бали. Борнмут опустився на 14 сходинку та має у своєму активі 40 очок.