"Ми продемонстрували непоганий футбол, як і у попередніх іграх. Але я не знаю... Один момент біля наших воріт і одразу гол. Хочу віддати належне супернику. Львів – це дуже організована команда з поставленою грою в захисті.

"Нам не варто продовжувати співпрацю": Маркевич відреагував на чутки про конфлікт з голкіпером Маріуполя

Для того, щоб розкрити їхню оборону, потрібно було докласти і майстерності, і зусиль. У якихось моментах нам вдавалося розкривати їхній захист, але м'яч у ворота не залетів.

Щодо незарахованого гола Мампассі... Тут лише вирази не зовсім коректні. Що тут скажеш? Ми маємо нового куратора суддівства – нехай подивиться. Можливо, час робити висновки і щось змінювати. Можливо, через це наші клуби нічого не можуть показати на європейській арені. У нас і так молода команда, а з неї так знущаються. Що тут можна сказати? Вірю, що новий куратор розбереться і наведе лад", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, після 16-ти турів азовці продовжують перебувати на самому дні турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 7 очок.

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