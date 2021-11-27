Головний тренер азовців Остап Маркевич розповів про ситуацію з Олегом Кудриком і його подальші перспективи в команді.

"Жодного конфлікту не було. Просто було ухвалено рішення, що нам не варто далі продовжувати співпрацю.

Маркевич мав конфлікт із голкіпером Маріуполя

Але жодного конфлікту не було. Це спокійне адекватне рішення", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, про конфлікт між наставником і футболістом повідомив журналіст Олег Ящук. Після інциденту 25-річний голкіпер 4 матчі поспіль не потрапляв до стартового складу азовців, а основним воротарем у команді став Микита Турбаєвський.

До слова, Кудрик перейшов у Маріуполь влітку 2020-го з Шахтаря у статусі вільного агента. Його контракт з азовцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

У крайньому матчі Маріуполь поступився Львову (0:1) і після 16-ти турів продовжує залишатись на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Львів здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у скандальному матчі зі скасованим голом