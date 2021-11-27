"Мы продемонстрировали неплохой футбол, как и в предыдущих играх. Но я не знаю... Один момент у наших ворот и сразу гол. Хочу отдать должное сопернику. Львов – это очень организованная команда с поставленной игрой в защите.

"Нам не стоит продолжать сотрудничество": Маркевич отреагировал на слухи о конфликте с голкипером Мариуполя

Для того, чтобы вскрыть их оборону нужно было приложить и мастерство, и усилия. В каких-то моментах нам удавалось вскрывать оборону, но мяч в ворота не залетел.

Относительно незащитаннного гола Мампасси... Тут только выражения не совсем корректные. Что тут скажешь? У нас есть новый куратор судейства – пусть посмотрит. Возможно, пора делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене. У нас и так молодая команда, а над ней так издеваются. Что тут можно сказать? Верю, что новый куратор разберется и наведет порядок", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, после 16-ти туров азовцы продолжают находиться на самом дне турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 7 очков.

Львов одержал минимальную победу над Мариуполем в скандальном матче с отменённым голом