"Зіграти на Джулешті було моєю ініціативою, бо в минулому було важко грати у Польщі через дуже великі відстані. По-друге, я зробив ставку на вболівальників Рапіда, які є шанувальниками футболу і не прогавлять можливість відвідати наш матч. У Кракові в нас взагалі не було вболівальників.

Динамо обрало стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій

Ми вже дуже довго граємо без уболівальників. Зовсім без них. Ми маємо спробувати грати із підтримкою трибун. У Бухаресті дуже багато українців. Стадіон створює надзвичайно приємну та сприятливу для футболу атмосферу. Крім того, я повертаюся додому. Звичайно. Якщо вийдемо до групи, то гратимемо у Бухаресті. І відстані менші: з Бухареста ми їдемо до Кишинева, а звідти – 4 години до Одеси чи 9 години до Києва", – цитує Луческу видання AS.ro.

Вже 10 серпня Динамо стартує у єврокубках матчем 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Нагадаємо, Джулешті – стадіон бухарестського Рапіда, відомий також як Супербет Арена (у 2022 році права на назву стадіону були продані букмекерській компанії Superbet на 5 років). Місткість спортивної споруди – трохи більше 14 тисяч.

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